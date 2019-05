Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 15.10 Uhr ein Fahrzeug in der Wilhelmstraße beschädigt. Der Unbekannte kollidierte vermutlich beim Rangieren mit dem ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor der Sporthalle abgestellten blauen Peugeot und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Durch den Aufprall entstanden an der linken, hinteren Fahrzeugtüre Kratzer, eine Delle sowie weiße Lackantragungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Oppenau unter der Telefonnummer 07804/910883 in Verbindung zu setzen.

/ph

