Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Fahrrad kontra LKW

Kippenheim (ots)

Am Mittwoch, 8 Uhr, wollte ein 54-jähriger LKW-Fahrer in Kippenheim von der Oberen Hauptstraße nach links in die Brunnenstraße abbiegen. Ein von hinten heranfahrender 43-jähriger Rennrad-Lenker wollte den Lastwagen dennoch überholen und prallte seitlich gegen das Führerhaus. Er kam zu Fall und verletzte sich hierbei so schwer, dass er in die Klinik eingeliefert werden musste. Am Rennrad entstand ein Schaden von circa 1.000 EUR.

