Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autofahrer stößt Senior absichtlich in einen Holzzaun

Bechhofen (ots)

Offenbar aus Ärger über das Verhalten eines 83-jährigen Anwohners, der sich mit Worten und Gesten über das Fahrverhalten eines unbekannten Autofahrers echauffiert hatte, stoppte der Unbekannte am 13.05.2019 gegen 15:23 Uhr an der Ecke Hauptstraße/Friedhofstraße, schrie den 83-Jährigen an und stieß ihn mit voller Wucht in den hölzernen Gartenzaun des Anwesens. Dabei zog sich der Senior eine blutende Verletzung am Hinterkopf zu. Der Geschädigte wurde zur Behandlung und insbesondere zur weiteren Beobachtung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Unbekannte flüchtete mit seinem dunklen Fahrzeug, vermutlich einem BMW. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Zuvor war der Mann nach Zeugenangaben mit deutlich höherer Geschwindigkeit die Friedhofstraße (30er-Zone) - von der Hauptstraße kommend - hochgefahren, worüber sich der 83-Jährige geärgert habe. Da der Fahrer an der Baustellenabsperrung in der Friedhofstraße nicht weiterfahren konnte, musste er umdrehen. Er fuhr dann erneut mit deutlich höherer Geschwindigkeit über die Friedhofstraße in Richtung Hauptstraße, wo er an der Ecke Friedhofstraße/Hauptstraße den 83-Jährigen attackierte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und fragt die Bevölkerung: Wem ist am 13.05.2019 zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr in der Ortslage Bechhofen (Hauptstraße, Friedhofstraße und in der Nähe) ein dunkler Pkw, vermutlich der Marke BMW, aufgefallen, der in aggressiver Weise gefahren ist? Konnte jemand das Kennzeichen ablesen? Ist der mutmaßliche Fahrer jemand persönlich bekannt?

