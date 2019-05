Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Kindergarten

Contwig (ots)

Bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Bergstraße erbeuteten bislang unbekannte Täter ca. 40 EUR aus einer Spardose. Die Tat ereignete sich über das zurückliegende Wochenende. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters in das Gebäude, wo sie Schränke und Behältnisse durchsuchten. Zudem hebelten sie die Innentür zum Büro bzw. Sekretariat auf, ohne dort Verwertbares zu finden. In einem Materialraum entdeckten sie die Spardose mit ca. 40 EUR Bargeld, das sie aus dem Behältnis entwendeten. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

