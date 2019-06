Polizei Homberg

POL-HR: Borken: 600 Liter Diesel aus Zugmaschine gestohlen

Homberg (ots)

Borken Diebstahl von Dieselkraftstoff Tatzeit: 14.06.2019, 11:30 Uhr bis 16.06.2019, 21:45 Uhr 600 Liter Dieselkraftstoff stahlen unbekannte Täter aus dem Tank einer geparkten Volvo-Zugmaschine in der Albert-Einstein-Straße. In der Zeit von Freitagvormittag bis Sonntagabend begaben sich die Täter zu der grünen Zugmaschine und brachen dort den Tankdeckel auf. Aus dem nun geöffneten Tank zapften die Täter den Dieselkraftstoff ab und stahlen diesen. Der Wert des Kraftstoffs beträgt ca. 750,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

