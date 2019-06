Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: 7 Schafslämmer von Weide gestohlen

Homberg (ots)

Guxhagen Diebstahl von Schafen Tatzeit: 15.06.2019, 17:00 Uhr bis 16.06.2019, 10:00 Uhr Sieben Schafslämmer stahlen unbekannte Täter am Wochenende von einer Weide im Bereich des Ellenbergers Fußwegs. Die Täter begaben sich zu der Weide im Bereich "Adamsgarten", überstiegen den elektrischen Zaun und entwendeten anschließend sieben Lämmer von der Weide. Wie die Täter die Tiere abtransportiert haben steht zurzeit nicht genau fest. Die Tiere haben einen Wert von 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell