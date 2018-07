POL-PDKO: Pressemeldung der PI Andernach zum Wochenende vom 06.07.2018 bis 08.07.2018

Andernach/ Weißenthurm (ots) - Im Berichtszeitraum ereigneten sich insgesamt 17 Verkehrsunfälle. Hierbei wurden 4 Personen verletzt. In drei Fällen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, wobei eine Unfallflucht bereits geklärt ist.

Andernach, Birkenring- Trunkenheitsfahrt Im Rahmen der Verkehrskontrolle im Andernacher Birkenring wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:50 Uhr ein 35-jähriger Mann aus dem Westerwald festgestellt, welcher den PKW mit 2,15 Promille führte. Eine Blutentnahme ist erfolgt und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt.

Weißenthurm- Verhinderte Trunkenheitsfahrt In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte gegen 03:45 Uhr eine weitere Trunkenheitsfahrt gerade noch rechtzeitig verhindert werden. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Vallendar erhält den Fahrzeugschlüssel nach Ausnüchterung zurück.

Andernach, Ludwig-Rosenberg-Straße- Trunkenheitsfahrt Am Sonntag stoppte gegen 05:55 Uhr ein mit fünf Personen besetzter PKW in der Ludwig-Rosenberg-Straße in Andernach bereits bei Erblicken des Streifenwagens. Der Fahrer stieg aus und flüchtete fußläufig, seine vier Mitfahrer ließ er zurück. Im Rahmen der Verfolgung durch das Hafengebiet, konnte er auf einem Firmengelände ergriffen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 25-jährigen Mann ergab einen Wert von 1,11 Promille. Eine Blutentnahme ist erfolgt und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt.

Andernach, Koblenzer Straße- Trunkenheitsfahrt Am Sonntagmorgen wurde gegen 06:00 Uhr ein 25-jähriger PKW- Führer aus Koblenz kontrolliert. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Eine Blutentnahme ist erfolgt und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt.

