POL-PDKO: PI Boppard, Aufbruch Opferstock

Emmelshausen (ots) - In der Zeit von Freitag, 06.07.2018, 09:00 Uhr bis Samstag, 07.07.2018, 09:00 Uhr wurde in Emmelshausen in der Heilbrünnchenkappelle der Opferstock aufgebrochen. Aus dem Opferstock wurden Spenden in bisher nicht bekannter Höhe entwendet.

Hinweise bitte an die PI Boppard unter Tel. 06742/8090 oder per email an piboppard@Polizei.rlp.de

