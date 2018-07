POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein, Zeitraum Fr., 06.07.2018, 06:30 Uhr - So., 08.07.2018, 10:00 Uhr

Lahnstein (ots) - Im genannten Zeitraum wurden im Dienstgebiet der PI Lahnstein 3 Strafanzeigen wegen Körperverletzung, sowie 2 Verkehrsunfälle aufgenommen. In einem Fall entfernte sich dabei der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, konnte jedoch schnell ermittelt werden.

Lahnstein - Streit auf Wasserrutsche eskaliert in Schlägerei

Im Freibad in Lahnstein kam es am Abend des 07.07.2018 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen. Der Grund der Auseinandersetzung war ein Streit auf der Wasserrutschbahn, der nach dem Rutschen in Handgreiflichkeiten der beiden Personengruppen ausartete. Hierdurch wurden mehrere Personen leicht verletzt. Neben der Einleitung der entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, wurden den Verantwortlichen seitens des Freibades Hausverbot erteilt.

