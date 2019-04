Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Wörth am Rhein (ots)

Am 20.04.2019 zwischen 10 Uhr und 11 Uhr war das Auto der Geschädigten auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Hagenbach geparkt. In diesem Zeitraum wurde es durch ein weiteres Fahrzeug beim Parkvorgang auf der Beifahrerseite gestreift. Dadurch entstand Sachschaden an der Beifahrertür und am Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth am Rhein



Telefon: 07271/9221-0

piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell