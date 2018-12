POL-PDKH: Verkehrsunfall mit verletzten Personen unter Drogeneinfluss

Bad Kreuznach (ots) - Am Samstag, 08.12.18 gegen 19:40 Uhr befuhr ein 20 jähriger Mann mit einem Pkw die Hunsrückstraße in Hargesheim, von Rüdesheim kommend, in Fahrtrichtung Wallhausen. Ein 47 jähriger Autofahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. An einer durch zwei parkende Fahrzeuge entstandenen Fahrbahnverengung wollte der 20 jährige an den parkenden Autos vorbeifahren. Dabei missachtete er aber den Vorrang des entgegenkommenden Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Des Weiteren kollidierte der 20 jährige mit einem der parkenden Autos und schob dieses auf das andere parkende Fahrzeug. Es entstand erheblicher Sachschaden an allen Fahrzeugen (ca. 22000EUR). Der 20 jährige und seine 17 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 20 jährigen Fahrer drogenspezifische Auffälligkeiten fest. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis/THC. Im Rahmen einer Durchsuchung des Mannes konnten noch Päckchen mit vermutlich Marihuana darin aufgefunden werden. Der Führerschein des 20 jährigen Autofahrers wurde einbehalten. Es wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

