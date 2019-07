Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Waffenstraße, 2.7.19, 15.15 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Landau in der Waffenstraße an der Queichbrücke. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in südlicher Richtung an drei ordnungsgemäß geparkten Pkw vorbei. Als er sich in Höhe des letzten geparkten Pkw befand fuhr ein schwarzer Pkw in die Engstelle. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte der 44-jährige seinen Pkw nach rechts und beschädigte den linken Außenspiegel des geparkten Pkw. Der schwarze Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell