Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Horststraße, 2.7.19, 14.30 Uhr Verkehrsunfall; geschädigter Pkw gesucht

Landau (ots)

Eine79-jährige Pkw-Fahrerin verursachte nach eigenen Angaben an der Kreuzung Horststraße/Hainbachstraße in Landau am 2.7.2019, gegen 14.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Beim Anfahren an der Ampel Richtung Horstbrücke vernahm sie ein Geräusch, welches sie den lose im Kofferraum transportierten Flaschen zuordnete. Später stellte sie an ihrem Pkw einen Streifschaden auf der Beifahrerseite ihres Pkw fest, begab sich zur Polizei und zeigte den Verkehrsunfall an. Zu einem möglich beteiligten Pkw oder einem anderen beteiligten Gegenstand konnte die Pkw-Fahrerin keine Angaben machen. Zeugen bzw. mögliche Geschädigte des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell