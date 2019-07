Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Emma-Geenen-Straße, 2.7.19, 11.00 Uhr Bauarbeiter schwer verletzt

Landau (ots)

Ein Betriebsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Landau, Emma-Geenen-Straße. Ein 53-jähriger Arbeiter arbeitete auf dem Dachboden eines Anwesens und stürzte mangels Sicherung auf den Betonboden des 2. OG. Mit schweren Wirbelsäulenverletzungen wurde der Mann nach notärztlicher Versorgung per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht.

