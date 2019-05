Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugen gesucht (07-0605)

Speyer (ots)

06.05.2019, 07.45 Uhr Leicht verletzt wurde eine 62-jährige Radfahrerin in der Friedrich-Ebertstraße-Straße. Sie bog aus Richtung Karl-Spindler-Straße nach rechts auf den dortigen in beiden Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg ein und stieß mit einem entgegenkommenden etwa 10-jährigen Radfahrer zusammen, weil dieser gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Beide stürzten. Die 62-Jährige fiel auf ihren Steiß und ihr linkes Bein. Infolge dessen trat ein Taubheitsgefühl des Beines ein, so dass es ihr unmöglich war, ohne fremde Hilfe aufzustehen. Der Junge stand auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

