POL-PDNW: Pkw-Scheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Lambrecht (ots) - Am Samstagnachmittag wurde gegen 14:00 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw in der Marktstraße eingschlagen. Dabei wurde eine Handtasche samt Inhalt entwendet, die scheinbar gut sichtbar auf der Rückbank des Autos lag. Die Fahrzeugbesitzer befanden sich kurz auf dem Friedhof in Lambrecht.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu lassen, auch nicht kurzfristig.

