POL-PDNW: Streit zwischen betagtem Ehepaar - mit Kartoffelpresse verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Ein 85-jähriger Mann und seine 77-jährige Gattin gerieten am Samstag in Neustadt in Streit. In dessen Verlauf ergriff die Seniorin eine eiserne Kartoffelpresse und fügte ihrem Mann eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu. Beide standen unter Alkoholeinfluss, der Mann hatte 0,27 Promille und die Frau 0,96 Promille in der Atemluft. Der Senior wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Streites konnte nicht ermittelt werden, beide bezichtigen sich gegenseitig, den Streit angefangen zu haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell