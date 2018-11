POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Betrunkenem Lkw-Fahrer die Weiterfahrt untersagt

BAB 6, Gem. Wattenheim (ots) - Einem aufmerksamen Bürger ist es am Montagvormittag, dem 26.11.2018 gegen 11:15 Uhr zu verdanken, dass ein polnischer Lkw-Fahrer noch vor Fahrtantritt auf dem Tank- und Rasthof "Pfalz" an der BAB 6 einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Bürger hatte den Lkw-Fahrer der Polizeiautobahnstation Ruchheim gemeldet, da dieser in offensichtlich stark alkoholisiertem Zustand gegen den Reifen seiner eigenen Zugmaschine urinierte und sich dabei auch noch übergab. Beamten der Autobahnpolizei nahmen sich der Sache an und stellten bei dem 33-jährigen Lkw-Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,39 Promille fest. Um die Weiterfahrt des Mannes zu verhindern wurden der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein vorsorglich sichergestellt. Am Dienstagmorgen werden diese Gegenstände wieder ausgehändigt werden, falls der Fahrer bis dorthin wieder fahrtüchtig ist. Strafrechtliche Konsequenzen hat der Lkw-Fahrer nicht zu fürchten, da er lediglich im parkenden Zustand alkoholisiert war. Allerdings wird der Arbeitgeber über die zusätzliche 24 Stunden - Pause nicht erfreut sein.

