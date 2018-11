POL-PDNW: (Neustadt/Weinstraße) Verkehrsunfall mit verletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag (24.11.2018), gg. 13.54 h, befuhr ein Opel-Fahrer die Martin-Luther-Straße und wollte am sog. "Bermuda-Dreieck" auf der nach links abknickenden Vorfahrtsstraße bleiben und in Richtung der Landauer Straße weiterfahren. Gleichzeitig wollte ein Polo-Fahrer aus der Friedrich-Ebert-Straße kommend nach links auf die Martin-Luther-Straße abbiegen. Da der Opel-Fahrer nach Angaben des Unfallgegners seinen Fahrtrichtungsanzeiger nicht betätigt hatte, ging der wartepflichtige Fahrer des Polo davon aus, dass er gefahrlos in den Kreuzungsbereich einfahren kann. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Fahrer des Opels leicht verletzt. Weiterhin entstand Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Marion Scharwatz

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell