POL-PDNW: Verkehrsunfall durch blendende Sonne, Fahrzeug auf die Seite gekippt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Freitag wurde der Polizei gegen 09:30 Uhr ein Unfall mit einem umgekippten PKW und einer eingeklemmten Person gemeldet, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen ebenfalls an die Unfallstelle. Der alleinige Unfallfahrer schaffte es aber selbst, sich aus seinem Fahrzeug zu befreien. Er erlitt glücklicherweise keine Verletzungen. Was war passiert. Der 25 Jahre alte Fahrer fuhr in Neustadt Weinstraße, Ortsteil Diedesfeld, die Kreuzstraße entlang. Plötzlich streifte er das Heck eines geparkten PKW's, wodurch sein Fahrzeug auf die Fahrerseite geschleudert wurde. Dieses dürfte dem speziellen Umstand zu verdanken sein, dass der PKW mit seinem Vorderrad auf der Beifahrerseite auf das Hinterrad des geparkten PKW ungebremst auffuhr und durch die dadurch entstandene Energie in der Fahrzeugfederung. Der Fahrer gibt an, dass ihn die tief stehende Sonne so geblendet habe, dass er den Seitenabstand zu den geparkten PKW's nicht mehr richtig einschätzen konnte. Andere Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Fahrers konnte nicht gefunden werden. Durch den Anstoß wurde der geparkte PKW auf einen weiteren, geparkten Transporter geschoben. Der Sachschaden aller Fahrzeuge dürfte bei ca. 10.000 Euro liegen. Der PKW des Fahrers, sowie einer der geparkten PKW's, mussten abgeschleppt werden.

