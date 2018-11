POL-PDNW: Sinnloser Vandalismus

Neustadt/Weinstraße (ots) - Unbekannte Täter schlugen vermutlich in der Nacht auf gestern die Heckscheibe eines in der Hohenzollernstraße abgestellt PKW an zwei unterschiedlichen Stellen ein. Im Fahrzeug befanden sich lediglich Kleidung und Abfall. Entwendet wurde nichts.

