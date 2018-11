POL-PDNW: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Meckenheim (ots) - Am Donnerstag, den 22.11.2018, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 10.00 Uhr bis 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Freiheitsstraße in Meckenheim einzubrechen. Der Sachschaden an der Hauseingangstür beträgt ca. 250,- Euro.

