POL-PDLU: Brand einer Mülltonne

Am Freitagnachmittag kam es in Dudenhofen zu einem Brand einer Mülltonne in Dudenhofen. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Gebüsch über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ursächlich dürfte eine Zigarette gewesen sein, welche in die gefüllte Mülltonne gelegt wurde. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

