POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht am Königsplatz

Speyer (ots) -

Die 50-jährige Fahrerin aus Schwegenheim parkte ihren PKW, einen weißen BMW, am Freitagmittag gegen 12:08 Uhr auf dem Königsplatz in Speyer. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den frischen Unfallschaden an der Tür hinten links. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte den PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell