POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) -

Speyer In der Nacht von Donnerstag, 03.05.2018 auf Freitag, 04.05.2018 brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim des "TC Dudenhofen" ein. Die unbekannten Täter entwendeten Spirituosen, Lebensmittel sowie Kassenbestände. Es wurden mehrere Türen beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell