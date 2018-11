POL-PDNW: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hettenleidelheim/Ruchheim (ots) - Am Samstag, 24.11.2018 um 14:50 Uhr meldete eine 20-jähige Frau einen mutmaßlich stark betrunkenen Mann, der gerade mit einem grünen Mercedes aus Hettenleidelheim in Richtung Autobahn weggefahren ist. Das von der jungen Frau abgelesene Kennzeichen des von ihm geführten Fahrzeuges führte eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Oggersheim an die Halteranschrift in Ruchheim. Dort konnte der 60-jährige Mann angetroffen werden. Er war derart alkoholisiert, dass er nicht mehr in der Lage war einen Alkotest durchzuführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell