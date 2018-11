POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl

Bad Dürkheim (ots) - Am Samstagabend zwischen 16:30 Uhr und 20:45 Uhr kam es in Ungstein in der Gundheimer Gasse zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei kletterten unbekannte Täter über einen Gartenzaun und gelangten über die offenstehende Terrassentür in das Anwesen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer. Nach erstem Kenntnisstand wurde durch die Täter nichts entwendet. Ein Sachschaden ist nicht entstand.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

