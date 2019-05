Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet (06-0605)

Speyer (ots)

06.05.2019, 07.05 Uhr Eine 52-jährige Mitsubishi Fahrerin wollte von dem Parkplatz an der alten Baumwollspinnerei geradeaus über die Friedrich-Ebert-Straße in die Burgstraße fahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Peugeot, der auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde die Peugeot Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

