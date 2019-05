Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbörse gestohlen (42-0605)

Speyer (ots)

06.05.2019, 15.50 Uhr Eine 39-jährige Frau wartete in der Schützenstraße auf einen Arbeitskollegen. Ihre Handtasche stand offen vor ihr. Die Geldbörse mit ca. 220 Euro Inhalt lag sichtbar und frei zugänglich darin. Zwei junge Männer gingen an ihr vorbei, als einer der beiden plötzlich in Richtung Schützenpark davon rannte. Die Frau schaute in ihre Handtasche und bemerkte, dass die Geldbörse fehlte. Die beiden Männer kann sie wie folgt beschreiben: Täter 1: männlich, 18-20 Jahre, schlank, blonde kurze gegeelte Haare, dunkle Bomberjacke Täter 2: männlich, 18-20 Jahre, schlank, dunkle längere Haare, telefonierte zum Tatzeitpunkt und sprach akzentfreies Deutsch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

