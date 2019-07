Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Bergzabern (ots)

Zwischen dem 1.7.19, 17 Uhr -2.7.19, 15.15 Uhr, hatte ein Verkehrsteilnehmer sein Motorrad, vor dem Eingangsbereich eines Anwesens in der Madenburgstraße in Bad Bergzabern, abgestellt. Vermutlich stieß ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen das Motorrad und beschädigte dieses an der Verkleidung und am Kennzeichen. Es konnten gelbe Lackspuren gefunden werden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen bitte bei der Polizei in Bad Bergzabern melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343 93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell