Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Neverstorf, BAB 21 - Kies-Laster kippt auf die Seite und verliert seine Ladung

Bad Segeberg (ots)

Am 19.6.2019, gegen 12.41 Uhr, ist ein 70jähriger Fahrer aus Rotenburg (Wümme) mit seinem Lkw-Sattelauflieger auf der BAB 21 im Bereich der Gemeinde Neverstorf nach rechts von der zum Unfallzeitpunkt trockenen Fahrbahn abgekommen. Das schwere Fahrzeug durchbrach die Außenschutzplanke, einen Wildschutzzaun und kippte auf der abschüssigen Nebenfläche auf die Seite. Die Kiessand-Ladung landete auf einer angrenzenden Feldfläche, der Fahrer wurde durch den Aufprall mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn in Richtung Süden musste an der Anschlussstelle Schwissel mehrere Stunden für die Kran-Bergung und die Räumungsarbeiten gesperrt werden. Eingesetzt waren mehrere Streifenwagen, der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Sachschaden ist auf 30.000 Euro beziffert worden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell