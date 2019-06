Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der Landestraße 105 zwischen Appen-Etz und Wedel

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag, 14.6.2019, gegen 12:39 Uhr, ist es auf der außerorts gelegenen Landesstraße 105 zwischen Appen-Etz und Wedel zu einem Unfall nach einem Überholmanöver gekommen. So befuhr eine 20jährige mit einem VW-Transporter die Pinneberger Straße (L 205) in Richtung Wedel hinter einem langsam fahrenden Traktorgespann und bog nach links auf ein Grundstück ab. In diesem Moment überholte ein 76jähriger Fahrer eines VW Golf die Abbiegende und es kam zu einer Kollision. Personen wurden bei diesem Zusammenprall nicht verletzt, der Sachschaden wurde auf 8000 Euro geschätzt. Die Polizei in Wedel sucht nun Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls auf der Landesstraße und in der Kolonne hinter dem Traktorgespann unterwegs waren. Die Unfallermittler sind unter der Rufnummer 04103 / 5018-0 zu erreichen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 040-52806-205

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell