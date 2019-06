Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seth - Beinaheunfall mit fast drei Promille

Bad Segeberg (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Dienstags ist es zwischen Seth und der Bundesstraße 432 beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen, da ein stark alkoholisierter Opelfahrer auf die Gegenfahrspur geraten ist.

Eine Audifahrerin war gegen 15 Uhr auf der Sether Straße unterwegs, als ihr ein 62-jähriger Mann mit einem Opel entgegenkam. Dieser fuhr mit seinem PKW soweit auf der Gegenfahrspur, dass die Audifahrerin einen Frontalzusammenstoß nur durch ein Ausweichen nach rechts verhindern konnte.

Auf einem Parkplatz in Nahe unterzog die Polizei den Fahrer, der in einer kleinen Gemeinde des Kreises Segeberg wohnhaft ist, einer Kontrolle. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,95 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Er wird sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.

