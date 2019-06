POL-SE: Elmshorn - Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeidirektion Bad Segeberg

Im Bereich des Adenauerdamms ist es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen der Fahrer eines Motorrollers verstorben ist.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr der Fahrer eines Leichtkraftrades gegen 3:30 Uhr den Adenauerdamm in Richtung der Hamburger Straße und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte der 72-Jährige aus Elmshorn mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Lastkraftwagen.

Einem Autofahrer fiel das leuchtende Rücklicht des unter dem LKW verkeilten Rollers auf. Er suchte umgehend die Unfallstelle auf und wählte den Notruf.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Rollerfahrers feststellen. Zur Klärung der genauen Unfallursache zog die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Sachverständigen hinzu und beschlagnahmte den verunfallten Motorroller. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 3.000 Euro.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen und die Reinigung der Fahrbahn hob die Polizei die Vollsperrung des Adenauerdamms kurz vor sechs Uhr wieder auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 04121-8030 mit der Polizei Elmshorn in Verbindung zu setzen.

