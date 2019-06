Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pronstorf, OT Strenglin - Vollrauschfahrt einer Autofahrerin verletzte Jugendliche schwer

Bad Segeberg (ots)

Bereits am 12.06.2019, gegen 00.50 Uhr, ist es in der Mühlenstraße im Pronstorfer Ortsteil Strenglin zu einer folgenschweren Trunkenheitsfahrt gekommen. So befuhr eine 34jährige aus dem Raum Segeberg mit ihrem Pkw VW Golf in Strenglin die Landesstraße 69 (Mühlenstraße) aus Richtung B 432. In einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste auf dem Gehweg zwei 17 und 18jährige männliche Jugendliche rückwärtig, die sich durch den Aufprall leicht (17jährige) und schwer verletzten. Danach prallte der VW Golf gegen einen Grundstückszaun und beschädigt diesen stark. Einer der Jugendlichen blieb nach der Kollision bewegungsunfähig auf dem Gehweg liegen, beide Personen blieben aber bei Bewusstsein und wurden später durch Rettungssanitäter erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ohne anzuhalten und sich um die Verletzten zu bemühen, setzte die Fahrerin ihren Weg mit dem Wagen in Richtung Pronstorf fort und fuhr in der Ortschaft noch gegen diverse Mülltonnen, der Inhalt der Müllbehälter verteilte sich über den gesamten Straßenzug. Dieser Streckenabschnitt war damit für den Fahrverkehr nicht mehr passierbar. Auf der weiteren Fahrt prallte die Fahrerin mit ihrem Pkw gegen einen Lichtmast, der durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn umknickte und beschädigte weiterhin noch einen Aluminium-Zaun. Dort blieb das stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug verlassen und verschlossen zurück. Den durch Zeugen alarmierten Polizei- und Rettungskräften bot sich nach deren Angaben das sinnbildliche "Schlachtfeld", überall lagen Trümmerteile verstreut umher und einsetzender Starkregen erschwerte die Rettungs- und Spurensicherungsmaßnahmen zudem. Gemeinsam mit mehreren hilfsbereiten Anwohnern wurde die Straße gesäubert und konnte sodann wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Halterin stellten die Beamten starken Alkohol- und Rauschmittelgenuß fest, das Messgerät zeigte einen Wert über 1,8 o/oo an und veranlassten daraufhin eine Blutentnahme, weiterhin besitzt die Fahrerin keinen Führerschein. Der Pkw wurde beschlagnahmt. Die Fahrerin wird sich nun wegen mehrerer Vergehen (Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrlässige Körperverletzung) verantworten müssen.

