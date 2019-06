Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Wieder ein Dieb auf dem Friedhofsparkplatz aktiv

Bad Segeberg (ots)

"Gelegenheit macht Diebe." Diese Erfahrung musste eine Fahrzeughalterin am frühen Sonntagnachmittag machen, als sie nach nur wenigen Minuten zu ihrem grauen Opel Insignia zurückkehrte. Diesen hatte sie auf dem Parkplatz bei der Friedhofskapelle in der Götzberger Straße abgestellt. Sie hatte beim Verlassen ihres Wagens ihre Geldbörse mit allen persönlichen Papieren im Fußraum auf der Beifahrerseite zurückgelassen. Ein bislang unbekannter Täter hat die Fahrerin dabei vermutlich beobachtet und dann blitzschnell zugeschlagen. Die Seitenscheibe der Beifahrerseite wurde in professioneller Begehungsweise geöffnet und das Portemonnaie entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Um einen Diebstahl aus Fahrzeugen vorzubeugen, sollten sie keine Wertsachen im Auto zurücklassen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Norderstedt, Tel. 040 - 528060, in Verbindung zu setzen.

