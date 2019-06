Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heidmühlen - Diebstahl von mehreren Aufsitzrasenmähern, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Woche, zwischen Mittwoch, dem 12.06.2019, und Freitag, dem 14.06.2019, ist es in Heidmühlen zu drei Diebstählen von hochwertigen Aufsitzrasenmähern gekommen.

Am Freitagmorgen um 07.30 Uhr bemerkte ein Landwirt in der Wahlstedter Straße, dass ein Schuppen auf seinem Hof aufgebrochen war. Unbekannte entwendeten seinen roten Aufsitzrasenmäher der Marke Husquarna vom Typ R 13 c.

Um 10.00 Uhr stellte ein anderer Landwirt, der seinen Betrieb ebenfalls in der Wahlstedter Straße hat, fest, dass Diebe seinen "Iseki"-Aufsitzrasenmäher, Typ CM7014HPRO, aus einem Schuppen seines Hofes gestohlen hatten.

Der dritte betroffene landwirtschaftliche Betrieb war im Mühlenweg. Hier nahmen die Diebe einen Aussitzmäher der Marke "Honda" vom Typ Rasentrac Hydrostat 92 CM aus einer Lagerhalle mit.

Im Zusammenhang mit den Vorfällen in Heidmühlen warnt die Polizei vor weiteren Taten. Nach bisherigen Erkenntnissen bevorzugen die Täter die ländlichen Bereiche des Kreisgebiets. Nachts werden dort aus landwirtschaftlichen Betrieben, Schuppen und Stallungen die hochwertigen Aufsitzmäher auf größere Fahrzeuge oder Anhänger verladen und abtransportiert. Da gerade im ländlichen Bereich solche Fahrzeuge bzw. Transporte auffallen könnten, erbittet die Kripo Bad Segeberg unter 04551-884-0 Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen oder sonstigen Hinweisen zu entwendeten Aufsitzrasenmähern.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell