Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlauch an LKW abmontiert

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zum 01.06.2019 haben unbekannte Täter an einem geparkten LKW in der Straße "Am Grubenhof" einen Hydraulikschlauch abmontiert und entwendet. Als der Fahrer am Morgen den LKW-Kran bediente, lief Hydrauliköl auf die Straße und die angrenzende Wiese. Der Bauhof Neustadt traf diesbezüglich Erstmaßnahmen. Der Schlauch ist ca. 3 Meter lang und lediglich zur Bedienung des Krans notwendig. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell