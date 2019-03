Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Wohnungsbrand

Daaden (ots)

Am Dienstag, 19.03.2019, kam es gg. 10:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in 57567 Daaden, Mittelstraße 35. Nach Angaben der eingesetzten Rettungskräfte und Befragung der vor Ort befindlichen Beteiligten kam es im Zusammenhang mit dem Anzünden eines Kaminofens zu einem Brand in der Wohnung. Die Personen aus der Wohnung und dem Gebäude konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Wohnung wurde stark brandgeschädigt und ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die KI Betzdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vor Ort war die FFW Daaden mit ca. 25 Mann im Einsatz.

