POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 11.06.2019 kam es auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich im Zeitraum von 17.30 bis 22.00 Uhr wurde ein beigefarbener Pkw Audi Q 3, der auf dem Parkplatz des dortigen Tenniszentrums abgestellt war erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw oder zumindest um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

