Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei vor Disko

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 04.05.2019 um 01:19 Uhr, wird der Polizei Neustadt eine Schlägerei vor einer Diskothek in der Turmstraße gemeldet. Vor Ort konnte eruiert werden, dass ein Paar auf der Tanzfläche lautstark in Streit geraten ist. Die beiden Streithähne, ein 27-jähriger Haßlocher und dessen Verlobte, eine 26-jährige Haßlocherin, wurden letztendlich durch die Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek verwiesen. Auf Grund dessen attackierte die 26-jährige die Sicherheitsmitarbeiter und traktierte diese mit Ohrfeigen. In die Auseinandersetzung mischten sich schließlich noch mehrere bis dato unbekannte Personen ein. Vor der Diskothek kam es dann letztendlich zu einer unübersichtlichen körperlichen Auseinandersetzung zwischen 5 und 15 Personen. Bei der Schlägerei wurden zwei Sicherheitsmitarbeiter lediglich leicht verletzt. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Neustadt/W. melden. Tel.: 06321 8540. E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

