Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bild-Infos

Download

Kirchheim/Weinstraße (ots)

In Kirchheim kam es am 02.05.2019 und am 03.05.2019 zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti. Der oder die unbekannten Täter sprühten den Slogan "67sounds" an Strohkästen, Häuserwände und Mauern. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen sind 9 Tatorte bekannt.

Zeugen werden um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern an die Polizeiinspektion Grünstadt gebeten. (.sw)

