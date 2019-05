Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradkontrollen im Kreis Bad Dürkheim

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.05.19 wurden im Bereich Bad Dürkheim-Grethen, in Wachenheim an der Aybach-Hütte und im Elmsteiner Tal bei Breitenstein die ersten Motorradkontrollen in diesem Frühjahr durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war der technische Zustand der Maschinen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Veränderungen an der Motorrädern gelegt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Beliebt sind dabei das Entfernen von Dämpfereinsätzen aus dem Auspuff, was in den meisten Fällen mit wenig Aufwand möglich ist. Dies führt natürlich zu erhöhten Emmissionswerten und bei der Bevölkerung zu erhöhten Blutdruckwerten, weil sie sich durch den Lärm gestört fühlen. Bei insgesamt 26 kontrollierten Motorrädern ergaben sich 6 Mängelberichte und zwei OWI-Anzeigen wegen Manipulationen am Auspuff. Kostenlos waren dagegen 25 Zurückweisungen an der Einmündung Totenkopfstr./L 499 im Elmsteiner Tal, das an Wochenenden und Feiertagen für Kräder gesperrt ist. Ortsunkundige sollten sich dabei nicht blind auf ihr Navigationsgerät verlassen sondern immer auch auf die Beschilderung achten, die auf das Durchfahrtsverbot hinweist.

