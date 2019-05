Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durchfahrtskontrolle L499 bei Breitenstein

Bild-Infos

Download

Breitenstein (ots)

Am Nachmittag des 1.Mai wurde an der Einmündung Totenkopfstraße/ L499 im Elmsteiner Tal zahlreiche Motorradfahrer angehalten. Vorrangig ging es um das Durchfahrtsverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen. Es gab drei Mängelberichte und 25 Zurückweisungen. Die Motorradfahrer mußten deshalb einen ungeplanten Rückweg in Kauf nehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell