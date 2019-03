Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! VW stößt mit leerem Schulbus zusammen - Wer hatte Grün?

Hannover (ots)

Beim Abbiegen ist am heutigen Freitagmorgen (22.03.2019) gegen 7:45 Uhr die Fahrerin eines Kleinbusses auf der Kirchhorster Straße (Lahe) mit dem VW-Touran einer 58-Jährigen zusammengestoßen. Die Fahrerin des VW ist dabei leicht verletzt worden. Da aktuell unklar ist, wer zum Unfallzeitpunkt Grün hatte, sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Fahrerin des Kleinbusses (sie saß allein im Fahrzeug) auf der Kirchhorster Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen und wollte an der Kreuzung zum Moorwaldweg nach links auf die Auffahrt zur Bundesautobahn (BAB) 2 in Richtung Dortmund abbiegen. Gleichzeitig fuhr die 58-Jährige mit ihrem VW auf dem rechten Fahrstreifen der Kirchhorster Straße in Richtung stadteinwärts. Als sie die Kreuzung passierte, stieß sie mit dem für sie von links kommenden Kleinbus zusammen und verletzte sich dabei leicht. Beide Frauen gaben später gegenüber der Polizei an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 22.500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die insbesondere zur Ampelsituation unmittelbar vor dem Unfall Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden. /isc, schie

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Isabel Christian

Telefon: 0511 109-1045

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell