Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hausfriedensbruch auf dem Campus

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Ostersonntag, gegen 20.15 Uhr informierte der Sicherheitsdienst der Johannes-Gutenberg-Universität die Polizei über Jugendliche, die sich widerrechtlich in einem ehemaligen Studentenwohnheim im Wittichweg aufhalten würden. Die Polizei durchsuchte das unbewohnte, entkernte und mit einem Bauzaun gesicherte Gebäude. In einer der oberen Etagen trafen die Polizisten auf fünf junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren. Die jungen Männer gaben an, nichts angestellt zu haben. Sie hätten lediglich die Aussicht genossen. Die Jugendlichen wurden von der Polizei zur Dienststelle verbracht, von wo ihre Erziehungsberechtigten informiert wurden. Die fünf erwarten jetzt Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs.

