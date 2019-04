Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Versammlungen verlaufen grundsätzlich friedlich

Mainz (ots)

Am heutigen Samstag, 20.04.2019, fanden im Innenstadtbereich von Ingelheim eine Versammlung an zwei Kundgebungsorten sowie ein Aufzug mit insgesamt drei Kundgebungsorten statt. Zur Gewährung der Versammlungsfreiheit musste teilweise in den Verkehrsablauf eingegriffen werden, weshalb es zu leichten Beeinträchtigungen kam.

Der Aufzug der Partei "Die RECHTE" begann um 15:30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung. Insgesamt nahmen 15 Personen daran teil. Um 16:30 Uhr fand eine Zwischenkundgebung am "Neuen Markt" statt. Um 17:00 Uhr wurde eine Abschlusskundgebung durchgeführt.

An der Örtlichkeit Konrad-Adenauer-Straße / Binger Straße blockierten ca. 300 Gegendemonstranten die dortige Aufzugsstrecke, so dass diese umgeleitet werden musste.

Noch vor Versammlungsbeginn legte eine aus ca. 20 Personen bestehende Gruppe kurzfristig Vermummungsgegenstände an. Polizeiliche Absperrungen wurden während des polizeilichen Einsatzes zudem teilweise überlaufen. Nach Versammlungsende blockierten 50 - 60 Gegendemonstranten für ca. eine Stunde die Unterführung zu den Bahngleisen im Bahnhof Ingelheim.

Bei der Gegenversammlung "In RAGE" am Sebastian-Münster-Platz, am Neuen Markt sowie weiteren Standorten und fanden sich in der Spitze ca. 1500 Teilnehmer ein.

Zu Straftaten nach dem Versammlungsgesetz kam es nicht. Im Zuge der polizeilichen Einsatzmaßnahmen mussten fünf Ordnungswidrigkeiten wegen des Verdachtes der Vermummung aufgenommen werden. Bei einem Versammlungsteilnehmer konnten zudem Betäubungsmittel festgestellt und entsprechend zur Anzeige gebracht werden.

