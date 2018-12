POL-GÖ: (663/2018) Unfallflucht in Hann. Münden - Außenspiegel beschädigt

Göttingen (ots) - Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Am Försterbrunnen Donnerstag, 6. Dezember 2018, gegen 15.20 Uhr

HANN. Münden (jan) - Beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag (06.12.18) gegen 15.20 Uhr in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen am Fahrbahnrand in der Straße "Am Försterbrunnen" geparkten silberfarbenen Skoda Fabia den Außenspiegel beschädigt und ist dann einfach weitergefahren. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach Schätzungen etwa 250 Euro.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw eines Paketdienstes mit einem weißen Kofferaufbau mit blauer Schrift gehandelt haben.

Die Beamten bitten mögliche Zeugen, insbesondere den vermeintlichen Fahrzeugführer, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 zu melden.

