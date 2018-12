POL-GÖ: (660/2018) ++ EILMELDUNG! +++ Enkeltrickbetrüger in Dransfeld aktiv - Senior übergibt Geld an unbekannten Abholer, Polizei bittet um Hinweise!

Göttingen (ots) - Dransfeld, Bereich Heinrich-Sohnrey-Straße Donnerstag, 6. Dezember 2018, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr

DRANSFELD (jk) - Nach dem Anruf eines Enkeltrickbetrügers hat ein Senior in Dransfeld (Landkreis Göttingen) am Donnerstag (06.12.18) im Laufe des Vormittags ersten Informationen zufolge vermutlich einen größeren Geldbetrag an einen unbekannten Mann übergeben.

Die Übergabe spielte sich in der Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr im Bereich der Heinrich-Sohnrey-Straße ab. Die Polizei Hann. Münden bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Der unbekannte Geldabholer soll ca. 20 bis 30 Jahre alt und ca. 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er hatte einen schwarzen Bart und war von kräftiger Statur.

Zeugen, die den beschriebenen Mann oder auch verdächtige Fahrzeuge zur genannten Zeit im Bereich der Heinrich-Sohnrey-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell