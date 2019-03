Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

In der Zeit vom Montag 18.03.19 bis Dienstag 19.03.19 wurde in der Eberhardstraße in Trier, an einer dortigen Hausfassade ein ca. 5 x 1 m großes Graffiti gesprayt. Durch das Graffiti, in den Farben silber-schwarz-gelb wurde ein Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

Rückfragen bitte an:

Ansprechpartner: Lentes, PHK



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Südallee 3

54290 Trier

Telefon: 0651/9779-3200

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell